Захватчики попали в жилой дом. На месте уже работают спасатели.
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Что известно о ракетном ударе по Краматорску
Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, россияне ударили ракетой по центру города. По предварительной информации, повредили шесть многоэтажек.
По меньшей мере трое гражданских ранены в результате утреннего обстрела Краматорска. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели,
– отметил глава региона.
Последствия обстрела дома в Краматорске / фото Павла Кириленко, "Радио Свобода"
Есть погибший
Один из раненых в результате обстрела многоквартирного дома в Краматорске умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры. Еще трое раненых получают медицинскую помощь – их достали из-под завалов.
В одном из домов повреждены перекрытия в подъезде. Поисковые работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливается.
Оккупанты ударили ракетой по Краматорску: смотрите видео
Детали от прокуратуры
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что ракета оккупантов попала в многоквартирный дом, в результате чего повреждены перекрытия и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Началось досудебное расследование.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших еще устанавливается. Сейчас на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели", – отметили в прокуратуре.
На месте обстрела работают специалисты / фото Донецкая областная прокуратура
Атака на многоэтажку в Краматорске: все, что известно
- Ранее вечером 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске.
- Войска агрессора атаковали Краматорск ракетой из комплекса "Искандер-К".
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент. Он констатировал, что подобные атаки за столько месяцев активных боевых действий стали ежедневной реальностью для украинцев.
- Российская ракета убила супругов в городе Краматорске. Собственно, речь идет о директоре школы №24 Анне Бородавкине, которой было всего 47 лет, и ее муже Константине.
- В Офисе генпрокурора отметили, что продолжается расследование ракетного удара. В ведомстве подчеркнули, что ударной волной повредило 15 зданий, расположенных рядом.
- Кроме этого, днем 2 февраля российские захватчики снова попали ракетой по жилому дому Краматорска и нанесли удар по центру города.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне – это преступники и террористы, ведь только такие люди способны на подобное преступление.
- Около 9 утра 3 февраля в ГСЧС сообщили, что работы по ликвидации последствий российских обстрелов в Краматорске завершили. На месте завала было разобрано и вывезено 960 тонн строительных конструкций.
- Всего к разбору завала привлекли 221 человека и 42 единицы техники, из них от Главного управления ГСЧС – 120 человек личного состава и 11 единиц техники.