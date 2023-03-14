Захватчики попали в жилой дом. На месте уже работают спасатели.

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Что известно о ракетном ударе по Краматорску

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, россияне ударили ракетой по центру города. По предварительной информации, повредили шесть многоэтажек.

По меньшей мере трое гражданских ранены в результате утреннего обстрела Краматорска. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели,

– отметил глава региона.

Последствия обстрела дома в Краматорске / фото Павла Кириленко, "Радио Свобода"

Есть погибший

Один из раненых в результате обстрела многоквартирного дома в Краматорске умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры. Еще трое раненых получают медицинскую помощь – их достали из-под завалов.

В одном из домов повреждены перекрытия в подъезде. Поисковые работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливается.

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Детали от прокуратуры

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что ракета оккупантов попала в многоквартирный дом, в результате чего повреждены перекрытия и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Началось досудебное расследование.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших еще устанавливается. Сейчас на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели", – отметили в прокуратуре.

На месте обстрела работают специалисты / фото Донецкая областная прокуратура

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