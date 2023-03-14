Загарбники влучили у житловий будинок. На місці вже працюють рятувальники.
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Що відомо про ракетний удар по Краматорську
Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни вдарили ракетою по центру міста. За попередньою інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок.
Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники,
– зазначив глава регіону.
Наслідки обстрілу будинку у Краматорську / фото Павла Кириленка, "Радіо Свобода"
Є загиблий
Один із поранених внаслідок обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську помер у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Ще троє поранених отримують медичну допомогу – їх витягли з-під завалів.
В одному з будинків пошкоджено перекриття у під'їзді. Пошукові роботи продовжуються, остаточна кількість постраждалих встановлюється.
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Деталі від прокуратури
У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ракета окупантів влучила у багатоквартирний будинок, внаслідок чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони. Розпочалося досудове розслідування.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється. Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники", – зазначили у прокуратурі.
На місці обстрілу працюють фахівці / фото Донецька обласна прокуратура
Атака на багатоповерхівку в Краматорську: все, що відомо
- Раніше ввечері 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську.
- Війська агресора атакували Краматорськ ракетою з комплексу "Іскандер-К".
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на цей інцидент. Він констатував, що такі атаки за стільки місяців активних бойових дій стали щоденною реальністю для українців.
- Російська ракета вбила подружжя в місті Краматорську, що на Донеччині. Власне, йдеться про директорку школи №24 Ганну Бородавкіну, якій було всього 47 років, та її чоловіка Костянтина.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що триває розслідування ракетного удару. У відомстві підкреслили, що ударною хвилею пошкодило 15 будинків, розташованих поруч.
- Окрім цього, вдень 2 лютого російські загарбники знову поцілили ракетою по житловому будинку Краматорська і завдали удару по центру міста.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни є злочинцями та терористами, адже тільки такі особи здатні на подібний злочин.
- Близько 9 ранку 3 лютого у ДСНС повідомили, що роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу у Краматорську завершили. На місці завалу було розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій.
- Всього до розбору завалу залучили 221 особу та 42 одиниці техніки, з них від Головного управління ДСНС 120 осіб особового складу та 11 одиниць техніки.