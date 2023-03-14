Загарбники влучили у житловий будинок. На місці вже працюють рятувальники.

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Що відомо про ракетний удар по Краматорську

Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни вдарили ракетою по центру міста. За попередньою інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок.

Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники,

– зазначив глава регіону.

Наслідки обстрілу будинку у Краматорську / фото Павла Кириленка, "Радіо Свобода"

Є загиблий

Один із поранених внаслідок обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську помер у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Ще троє поранених отримують медичну допомогу – їх витягли з-під завалів.

В одному з будинків пошкоджено перекриття у під'їзді. Пошукові роботи продовжуються, остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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Деталі від прокуратури

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ракета окупантів влучила у багатоквартирний будинок, внаслідок чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони. Розпочалося досудове розслідування.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється. Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники", – зазначили у прокуратурі.

На місці обстрілу працюють фахівці / фото Донецька обласна прокуратура

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