Відомо, що ввечері 1 лютого, окупанти обстріляли житловий будинок в Краматорську, через що загинули мирні громадяни. Серед них – директорка школи, на ім'я Ганна, яка дуже любила співати.

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Спогади колег загиблої пані Ганни

У коментарях журналістам вчителі школи №24 констатували, що їм зараз дуже складно говорити про загибель директорки. Однак все ж з їхніх слів відомо, що пані Ганна була дуже доброю, чуйною людиною та професійною педагогинею.

Також вона завжди була тактовна, вихована, знаходила підхід до колег та учнів, а ще – талановита. Упродовж 10 років Ганна була учасницею вокального ансамблю вчителів школи, через це її навіть почали кликати "співоча директорка".

Ми поки що не можемо повірити в те, що сталося з Ганною Валеріївною. Буквально вчора ми бачилися з нею, обговорювали плани, а ввечері її вже не стало,

– згадує колега загиблої.

Окрім того, подруга загиблої Лілія Куліш зазначила, що Ганна Бородавкіна співала в ансамблі "Оксамит", а познайомились жінки ще на першому курсі інституту. Відомо, що ця дружба тривала 27 років, допоки життя Ганни не забрала ракета.

Спогади від знайомих, колег, друзів та учнів про смерть жінки:

"Ганна була жайворонком, вона завжди рано лягала спати і рано вставала. Думаю, у той момент, коли прилетіла ракета, вона вже спала. У них у будинку завжди були кішки, останнім часом була Маруська, мабуть, вона загинула зі своїми господарями".

"Ганна Валеріївна любила книги, природу, море, їй подобалося під час канікул побути в тиші, бо робота директора у школі – це завжди шум і гамір, суєта. А Костянтин любив сплавлятися на байдарках, ходити у гори".

"Ми були учнями її першого випускного класу. Вона була неймовірна. Дуже добра, чуйна, до нас вона завжди добре ставилася. Коли вона заходила до класу на перерві, то ми всі оточували її за столом, розповідали все, що можна. Вона нас завжди слухала, а головне – чула. Ми її дуже любили".

Відомо, що в цьому будинку були заселені всього 3 квартири. Інші мешканці виїхали, однак не пані Ганна з чоловіком. Знайомі кажуть, що вона не хотіла покидати рідне житло та місто, бо була директоркою школи та усвідомлювала всю відповідальність своєї посади.

Панні Ганна з чоловіком / Фото з соцмереж та архіву Ганни Бородавкіної

Зверніть увагу! Разом з Ганною помер її 50-річний чоловік Костянтин, який працював на Новокраматорському машинобудівному заводі інспектором з безпеки.

У подружжя залишились діти

Слід сказати, що у Ганни та Костянтина Бородавкіних були двоє дорослих дітей. Йдеться про сина Андрія, що закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури, а після початку повномасштабного вторгнення перебрався до Львова.

Водночас донька подружжя Даша навчалася у Харківському національному інституті електроніки та згодом вийшла заміж.

Мама горіла своєю роботою. Любила кожного свого учня. Їй подобалось гуляти в сосновому лісі, тому тато в мирний час часто її туди возив. У тата були золоті руки, він міг зробити та полагодити все що завгодно. Усі сусіди знали, до кого йти по допомогу, – до Кості з п'ятої квартири,

– сказала вона.

Окрім того, зауважимо, що похорон подружжя відбувся у п'ятницю, 3 лютого.

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