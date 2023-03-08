Зеленський зазначив, що в такому випадку також під загрозою будуть інші критичні населені пункти Донецької області. Однак в американському Інституті вивчення війни вважають, що тоді ж росіяни також можуть просунутися на захід від міста.

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Що кажуть в ISW про загрозу для Слов'янська і Краматорська

На думку аналітиків, російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко завершиться після захоплення Бахмута.

Так, після захоплення Бахмута російським військам доведеться обирати між двома розбіжними напрямками просування. Окупанти можуть спробувати просунутися на захід вздовж траси Т0504 у напрямку Костянтинівки (приблизно 20 кілометрів від Бахмута) або на північний захід вздовж траси E40 у напрямку Слов’янська – Краматорська (приблизно 40 кілометрів на північний захід від Бахмута).

Ці два потенційні напрямки просування не є взаємною підтримкою, і деградованим російським військам, ймовірно, доведеться віддавати перевагу переслідуванню лише одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх. Хоча російські командири неодноразово розтягували свої сили на кількох напрямках просування протягом усього вторгнення,

– наголосили аналітики.

В ISW зазначили, що українські захисники також потужно укріпили обидва ці маршрути, які забезпечені численними наземними лініями зв’язку, що проходять глибоко в український тил. Тому будь-яка спроба Росії просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорогою для них.

Чому росіянам так важливий Бахмут

Нещодавно військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що для росіян захоплення Бахмута це, в першу чергу, політична ціль, а вже потім військова.

За словами експерта, зараз тривають бої по оточенню вже не такої великої інтенсивності, як раніше. Росіяни не в змозі оточити скрізь місто, тому намагаються "вичавити" наших військовослужбовців хвилею за хвилею, просуваючись на невелику відстань. Але намагаються це робити постійно.