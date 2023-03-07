Про це 24 Каналу розповів боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Андрій Бабичев. Він додав, що ворог стягнув всі свої можливі сили і хотів ще тиждень тому захопити Бахмут, але йому це не вдалося.

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Ворогу все одно не вистачає сил

Військовослужбовець зазначив, що окупанти продовжують тиснути по всім напрямкам довкола Бахмуту. Особливу увагу вони приділяють так званим "кліщам", які вони хочуть зімкнути для того, щоб оточити все місто.

Проте ворогу всієї його моці все одно не вистачає для того, щоб захопити місто,

– впевнений він.

За його словами, українські військові проводять стабілізаційні дії, відштовхують ворога з Півдня і з Півночі міста. Це локальні контратаки, які не дозволяють росіянам просунутись і зімкнути кільце довкола Бахмута.

"Щодо оборони міста вирішує Генштаб, чи доцільно стояти в самому Бахмуті. Думаю, будемо там триматись, поки не виконаються якісь завдання. І потім командування буде вирішувати, залишимося ми там чи ні", – підкреслив боєць 93-ї бригади.

Тривають стрілецькі бої в приватному секторі

Він розповів, що в приватному секторі міста стоїть піхота, і там хлопці 24/7 ведуть пекельні стрілецькі бої.

Уявіть, одна хата – в ній ворог, навпроти інша, в якій ми. І між хатами триває перестрілка. І якщо ворога вибиваємо з тієї хати, не завжди є можливість перейти до неї, щоб змінити позицію. Адже ворог ставить кулеметні розрахунки і не дає це зробити,

– пояснив Бабичев.

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Військовослужбовець розповів, як погіршення погодних умов, а саме пересування по багнюці особового складу і техніки, впливає на бойові дії.

Якщо ми пересуваємось по багнюці, то ворог так само. І жодної переваги для нас у цьому немає. Шляхи довкола Бахмута прострілюються ворогом, тому ми пересуваємось альтернативними дорогами – в негоду на гусеничній техніці. Якщо погода покращиться, будемо використовувати швидшу і мобільнішу,

– зауважив він.

За його словами, також в Бахмуті застосовується авіація як з боку ворога, так і з нашого.

"Окупанти припинили літати над містом, тому що там стоять наші протиповітряні розрахунки ППО, які збивають ворожі літаки", – зазначив Андрій Бабичев.

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