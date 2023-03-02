Тяжка бронетехніка буде важко використовуватись до кінця березня. Про це повідомили британські розвідники.

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Як потепління впливає на бої за Бахмут

Експерти розповіли, що підвищення температури призвело до бруду на місцевості, відомої як "бездоріжжя". Це обмежує пересування пересіченою місцевістю.

Так, денна температура ґрунту підвищилася і зараз вона вища за нуль. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня.

Прогнозовані тепліші умови на частину зими і весну призведуть до подальшого погіршення умов пересування пересіченою місцевістю. Водночас умови будуть у найгіршому стані до кінця березня після остаточного потепління,

– зазначили розвідники.

Отже, потепління додасть додаткових проблем у наземні операції та ускладнить пересування важкої бронетехніки, особливо пересіченою місцевістю в районі Бахмута.

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