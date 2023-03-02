Тяжелая бронетехника будет тяжело использоваться до конца марта. Об этом сообщили британские разведчики.

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Как потепление влияет на бои за Бахмут

Эксперты рассказали, что повышение температуры привело к грязи на местности, известной как "бездорожье". Это ограничивает передвижение по пересеченной местности.

Так, дневная температура почвы повысилась и сейчас она выше нуля. Как и в середине февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели.

Прогнозируемые более теплые условия на часть зимы и весну приведут к дальнейшему ухудшению условий передвижения по пересеченной местности. В то же время условия будут в худшем состоянии до конца марта после окончательного потепления,

– отметили разведчики.

Следовательно, потепление добавит дополнительные проблемы в наземные операции и усложнит передвижение тяжелой бронетехники, особенно пересеченной местностью в районе Бахмута.

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