Наразі українське місто окупанти оточили з трьох сторін та продовжують наступати, однак зустрічають й гідну відповідь. Тож битва за Бахмут ще не завершена.

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Здавалося, що бої за Бахмут досягають кульмінації

Як повідомили у західному ЗМІ, після місяців боротьби останніми днями здавалося, що бій за українське місто досягає кульмінації. Туди країна-окупантка кинула десятки тисяч щойно мобілізованих та війська ПВК "Вагнера", а Україна використовувала всі тактики, щоб утримати позиції та завдати максимальних втрат росіянам.

Темп артилерійського вогню надзвичайний. Як наголосив український військовий Владислав, в середньому українці випускали від 80 до 120 снарядів на день. "За півтора місяця ми випустили понад 5 тисяч снарядів", – наголосив він.

За словами старшого командування, проблемою є й кількість артилерійських боєприпасів, які закінчуються.

Нестача є. Хотілося б, щоб було більше людей, більше техніки, більше боєприпасів для знищення ворога на підступах, його резервів, щоб наші люди мали менше втрат і не було таких інтенсивних боїв,

– сказав полковник, командир зведеної тактичної групи Євген Межевікін.

Особливо можливу кульмінацію боїв було відчутно, коли російські війська наблизилися до повного оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли з нього. "Залишається незрозумілим, чи були переміщення частиною ротації, чи контрольованого відходу", – повідомили у західному ЗМІ.

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Українські війська відкинули ворога

Однак невдовзі українські захисники відбили російські війська від останньої головної магістралі до міста, що дозволило зберегти:

лінію постачання, яка допомагала стримувати російський наступ протягом місяців,

шлях виходу, якщо українські військові вирішать відступити.

Згодом на вихідних (вочевидь, йдеться про 4 та 5 березня – 24 Канал) сотні військових України пішли в контрнаступ, під час якого вони атакували ворога з землі та обстрілювали його позиції з артилерії з навколишніх пагорбів. Це дозволило відтіснити загарбників, які переважають чисельністю, та завдати їм суттєвих втрат.

Це вкотре доказало, що захисники України не готові здавати місто. Однак, за даними командування, все ще існує ризик оточення наших сил в Бахмуті.

"Я впевнений, що Бахмут витримає. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування, чи то утримання міста, чи то максимальні втрати ворогу", – підкреслив полковник Євген Межевікін.