Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він нагадав, що окупанти ставили нескінченну кількість разів терміни, коли вони захоплять місто. Але жодного разу у них це не вийшло.

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Росіяни посилають вперед мобілізованих

Він зазначив, що для росіян захоплення Бахмута це в першу чергу політична ціль, а вже потім військова.

Вони спробували оточити місто з Півночі і з Півдня, просунулись по трасі М 03 на Південь від Бахмуту приблизно на 10 кілометрів в напрямку Часового Яру. І зараз перебувають у 5 – 7 кілометрів від нього,

– повідомив майор запасу ЗСУ.

За його словами, зараз тривають бої по оточенню вже не такої великої інтенсивності, як раніше. Росіяни не в змозі оточити скрізь місто, тому намагаються "вичавити" наших військовослужбовців хвилею за хвилею, просуваючись на невелику відстань. Але намагаються це робити постійно.

"Вперед, як завжди, вони посилають тільки-но мобілізованих людей. Вони йдуть "на забій" для того, щоб з'ясувати, де розташовані наші вогневі позиції на цей час. Потім ворог починає туди стріляти з артилерії", – підкреслив Гетьман.

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В Бахмут спрямовується постачання усього необхідного

Він зауважив, що наприкінці року поблизу Бахмута воювали приблизно 40 тисяч "вагнерівців". Зараз їх залишилось приблизно 7 тисяч, і їх відвели на Південь Херсонщини. На Лівому березі Дніпра вони передислокувались чи доукомплектувались, і зараз їх знову бачать біля Бахмуту.

Але там не тільки ПВК "Вагнер", але й штурмовики російської армії, десантні війська. Вони намагаються просунутись. Ми тримаємо оборону. Поки що є дороги, які з'єднують наших захисників з Часовим Яром і далі з Костянтинівкою. І це дозволяє спрямовувати постачання усього необхідного в Бахмут,

– наголосив військовий експерт.

Він вважає, що великого військового значення Бахмут не має, якщо буде команда відійти, ми це зробимо.

"Хоча організований відхід військ це навіть складніша операція, ніж наступ. Для цього також треба певним чином підготуватись. Звісно, якщо буде такий наказ", – резюмував Олексій Гетьман.

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