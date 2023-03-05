Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була "вогнепальна зброя та лопати".
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На що росіяни роблять ставку у війні
"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З того часу як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", – йдеться у повідомленні.
Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий "ні фізично, ні психологічно" до такої атаки.
За даними британської розвідки, останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.
Яка ситуація у Бахмуті: головне
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий прокоментував ситуацію у Бахмуті. Він наголосив на тому, що там тривають планові ротації. Тож немає ніякого масового відведення військ.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що до Бахмута зайшли ССО ЗСУ. Вони займатимуться обороною міста всередині міських забудов.
- Тим часом Пригожин імітує перебування у Бахмуті. Він напередодні зняв ролик, у якому хизується буцімто оточенням міста. Але зробив він це у селі Парасковіївка, а не на околицях міста.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ситуація на Бахмутському напрямку складна. Водночас він наголосив на тому, що це наша земля, і що ми продовжуватимемо за неї боротися.