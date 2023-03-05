Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. В конце февраля 2023 российские мобилизованные рассказали, что получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. При этом из вооружения было "огнестрельное оружие и лопаты".

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На что россияне делают ставку в войне

"Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50) особенно мифологизирована в России. С тех пор как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", – говорится в сообщении.

Один из российских мобилизованных добавил, что не был готов "ни физически, ни психологически" к такой атаке.

По данным британской разведки, последние данные свидетельствуют об увеличении ближнего боя в районе Бахмута. Это говорит о том, что российское командование продолжает вести наступательные действия с участием пехоты и меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку России не хватает боеприпасов.

Какая ситуация в Бахмуте: главное