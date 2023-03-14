Ще троє поранених наразі отримують медичну допомогу. На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
До теми Зруйновано під'їзд і пошкоджено будинки поруч: окупанти цинічно вдарили по Краматорську
Людей шукають під завалами
Жителів дістали з-під завалів. В одному з будинків, у який влучила ракета, пошкоджені перекриття в під'їзді. Однак пошукові роботи тривають, остаточну кількість постраждалих встановлюють.
Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Що відомо про обстріл
Окупанти близько 08:30 обстріляли Краматорськ. Станом на 09:47 повідомили, що троє цивільних людей поранені. За попередньою інформацією, пошкоджені шість багатоповерхівок.
Президент Володимир Зеленський розповів, що російська ракета влучила прямо в центр міста. Глава держави наголосив, кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство.
Обстріл будинку в Краматорську / Фото прокуратури:
Попередній удар по Краматорську:
- Ввечері 1 лютого Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-К" по Краматорську і влучила в житловий будинок в центрі міста.
- Унаслідок атаки 4 людей загинули. Ще 8 зазнали поранень і потрапили до лікарень. 2 постраждалих у важкому стані;
- Удень 2 лютого був повторний обстріл міста. Унаслідок атаки постраждали 6 осіб. Рятувальники перервали пошукову операцію.