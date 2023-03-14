Ще троє поранених наразі отримують медичну допомогу. На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

До теми Зруйновано під'їзд і пошкоджено будинки поруч: окупанти цинічно вдарили по Краматорську

Людей шукають під завалами

Жителів дістали з-під завалів. В одному з будинків, у який влучила ракета, пошкоджені перекриття в під'їзді. Однак пошукові роботи тривають, остаточну кількість постраждалих встановлюють.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про обстріл

Окупанти близько 08:30 обстріляли Краматорськ. Станом на 09:47 повідомили, що троє цивільних людей поранені. За попередньою інформацією, пошкоджені шість багатоповерхівок.

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська ракета влучила прямо в центр міста. Глава держави наголосив, кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство.

Обстріл будинку в Краматорську / Фото прокуратури:

Попередній удар по Краматорську: