Про це повідомив президент Анджей Дуда на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві, інформує 24 Канал. Сумарно – наша країна отримає 14 винищувачів.

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Польща передає Україні ще 4 винищувачі

За словами польського президента Анджея Дуди, Варшава вже передала Києву чотири МіГ-29, а доставка ще чотирьох винищувачів у процесі.

Він додав, що згодом Польща готова відправити ще шість бойових літаків.

Ми готові передати ще шість, які зараз готуються для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро,

– розповів Дуда.

Однак, за словами польського президента, у Польщі ще залишаються МіГ. Вони ще знадобляться країні, але наразі будуть розбавлені новими літаками.

"Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі, потрібна буде згода союзників, в першу чергу, США", – додав Дуда.

Зверніть увагу! Нещодавно було передано 4 літаки. Крім того, Варшава має намір найближчим часом передати нам ще 6 МІГ-29. Загалом – 14 винищувачів.

Попри активну військову допомогу Україні, наша держава все ж таки потребує потужніших винищувачів F-16. Раніше Юрій Ігнат розповідав, що МіГ адаптували під натівський стандарт.

Однак винищувачі F-16 ідеально підходять для України через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ.

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