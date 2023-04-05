Там їх зустріли президент Польщі Анджей Дуда та перша леді країни. На сайті Офісу Президента України вже показали відео офіційної церемонії зустрічі лідерів країн, пише 24 Канал.

Дивіться також Володимир Зеленський вже прибув з візитом до Польщі

Зеленський вже зустрівся з Дудою

З відео помітно, що вже відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди. З лідерами країни були їхні дружини – Олена Зеленська та Агата Дуда.

Президент з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві: дивіться відео

Також у Королівському замку присутні члени української та польської делегацій.

У канцелярії Анджея Дуди написали, що починається перший офіційний візит президента України з першою леді в Польщу. Очевидно, що мовиться про поїздку після початку повномасштабного вторгнення.



Візит Володимира Зеленського у Польщу

Зеленські прибули до Королівського замку у Варшаві: дивіться відео

Дуда нагородив Зеленського

Польський лідер Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла. У Дуди відзначили, що нагороду дали: