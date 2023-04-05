Як зазначав 24 Канал раніше, до Варшави президент поїде разом з першою леді Оленою Зеленською. Зауважимо також, що це перша анонсована поїздка українського лідера з часів початку повномасштабного вторгнення.

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Переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин"

5 квітня Володимир та Олена Зеленські прибули до Варшави з офіційним візитом. До слова, це перша поїздка президента у Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії та загалом третій закордонний візит за більш ніж рік.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач розповів, що по приїзду українського президента та першої леді відбудеться офіційне привітання гостей польським лідером Анджеєм Дудою. Зазначимо, що воно заплановане на 11:00.

Після цього будуть переговори у Президентському палаці, а згодом – і перемовини делегацій. На них будуть обговорювати важливі для обох сторін питання.

Переговори стосуватимуться усього спектру польсько-українських відносин, починаючи, звісно, з політики безпеки,

– зазначив Пшидач.

За словами керівника бюро міжнародної політики, на порядок денний виноситимуть й історичні питання. Увечері, о 18:00, заплановано спільний виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди, на якому вони поділяться результатами перемовин.

До слова, сьогодні у Китай прибули президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вони мають на меті обговорити відносини Китаю з Євросоюзом, а також вмовити Сі Цзіньпіна переглянути свої відносини з Росією й Путіним.

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