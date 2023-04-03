Історія села – це ще одне підтвердження варварських дій окупантів. Російські загарбники протягом місяця тримали майже 400 людей у підвалі школи.

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Під час візиту глава держави особисто побував у "підвалі смерті". Додамо, що площа приміщення складає 197 квадратних метрів. Під час окупації села російські військові силоміць утримували там 367 людей.

Серед жителів у підвалі було 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. Через нелюдські умови 11 людей померли, не витримавши задухи, ще 10-х жителів розстріляли загарбники.

Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету,

– сказав Зеленський.

Український лідер також подякував жителям села за відвагу та за те, що змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Росія.

Додамо, що у червні 2022 року правоохоронці оголосили підозру вісьмом військовослужбовцям збройних сил рф через смерть цивільних у Ягідному. В січні 2023 року відповідні служби повідомили про підозру ще двом російським військовим.

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