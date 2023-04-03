Історія села – це ще одне підтвердження варварських дій окупантів. Російські загарбники протягом місяця тримали майже 400 людей у підвалі школи.
Читайте також Зеленський відвідав село Ягідне, жителів якого росіяни місяць утримували у "підвалі смерті"
Зеленський побажав Путіну пережити такі ж тортури
Під час візиту глава держави особисто побував у "підвалі смерті". Додамо, що площа приміщення складає 197 квадратних метрів. Під час окупації села російські військові силоміць утримували там 367 людей.
Серед жителів у підвалі було 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. Через нелюдські умови 11 людей померли, не витримавши задухи, ще 10-х жителів розстріляли загарбники.
Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету,
– сказав Зеленський.
Український лідер також подякував жителям села за відвагу та за те, що змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Росія.
Додамо, що у червні 2022 року правоохоронці оголосили підозру вісьмом військовослужбовцям збройних сил рф через смерть цивільних у Ягідному. В січні 2023 року відповідні служби повідомили про підозру ще двом російським військовим.
Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ
- Президент України заявив, що російські загарбники ще мають час піти з окупованих територій. Адже усі території України згодом будуть звільнені й тоді усіх окупантів знищать.
- Президент зауважив, що не можна дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків з деокупації, однак Україна це зробить.
- "У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – заявив Зеленський.
- Коли саме українські військові будуть готові до контрнаступу – президент не уточнив. Однак він наголосив, що ЗСУ готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".