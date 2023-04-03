История села – это еще одно подтверждение варварских действий оккупантов. Российские захватчики в течение месяца держали около 400 человек в подвале школы.
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Зеленский пожелал Путину пережить такие же пытки
В ходе визита глава государства лично побывал в "подвале смерти". Добавим, что площадь помещения составляет 197 квадратных метров. Во время оккупации села российские военные силой удерживали там 367 человек.
Среди жителей в подвале было 50 детей и несколько младенцев, младшему – полтора месяца. Из-за бесчеловечных условий 11 человек умерли, не выдержав удушья, еще 10 жителей расстреляли захватчики.
Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета,
– сказал Зеленский.
Украинский лидер также поблагодарил жителей села за отвагу и за то, что смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру трагедию, которую принесла Россия.
Добавим, что в июне 2022 года правоохранители объявили подозрение восьми военнослужащим вооруженных сил России из-за смерти гражданских в Ягодном. В январе 2023 года соответствующие службы сообщили о подозрении еще двум российским военным.
Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ
- Президент Украины заявил, что у российских захватчиков еще есть время уйти с оккупированных территорий. Ведь все территории Украины впоследствии будут освобождены, и тогда всех оккупантов уничтожат.
- Президент отметил, что нельзя дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации, однако Украина это сделает.
- "У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – заявил Зеленский.
- Когда именно украинские военные будут готовы к контрнаступлению – президент не уточнил. Однако он подчеркнул, что ВСУ готовятся, "чтобы быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю".