История села – это еще одно подтверждение варварских действий оккупантов. Российские захватчики в течение месяца держали около 400 человек в подвале школы.

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В ходе визита глава государства лично побывал в "подвале смерти". Добавим, что площадь помещения составляет 197 квадратных метров. Во время оккупации села российские военные силой удерживали там 367 человек.

Среди жителей в подвале было 50 детей и несколько младенцев, младшему – полтора месяца. Из-за бесчеловечных условий 11 человек умерли, не выдержав удушья, еще 10 жителей расстреляли захватчики.

Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил жителей села за отвагу и за то, что смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру трагедию, которую принесла Россия.

Добавим, что в июне 2022 года правоохранители объявили подозрение восьми военнослужащим вооруженных сил России из-за смерти гражданских в Ягодном. В январе 2023 года соответствующие службы сообщили о подозрении еще двум российским военным.

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