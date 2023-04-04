Володимир Зеленський раніше анонсував, що цей тиждень буде вагомий для захисту та оборони України. Згодом стало відомо про візит українського лідера до Варшави.

Зверніть увагу Зеленський відвідав село Ягідне, жителів якого росіяни місяць утримували у "підвалі смерті"

Повідомляють, що до Варшави Зеленський поїде разом з першою леді Оленою Зеленською.

Як у Польщі коментують візит

Лукаш Ясіна – речник МЗС Польщі – заявив, що Польща має дуже високі очікування від візиту.

Це важливий і дуже насичений візит. І це дуже важливий жест та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями. Нам також потрібен цей візит, щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів,

– заявив Ясіна.

Він наголосив, що Польща – союзниця України. Україна – союзниця Польщі.

Під час візиту український лідер зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Окрім того, у Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.