Там их встретили президент Польши Анджей Дуда и первая леди страны. На сайте Офиса Президента Украины уже показали видео официальной церемонии встречи лидеров стран, пишет 24 канал.

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Зеленский уже встретился с Дудой

Из видео заметно, что уже прошла официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды. С лидерами страны были их жены – Елена Зеленская и Агата Дуда.

Зеленские прибыли в Королевский замок в Варшаве: смотрите видео

Президент с первой леди прибыли в Королевский замок в Варшаве: смотрите видео

Также в Королевском замке присутствуют члены украинской и польской делегаций.

В канцелярии Анджея Дуды написали, что начинается первый официальный визит президента Украины с первой леди в Польшу. Очевидно, что речь идет о первой официальной поездке после начала полномасштабного вторжения.



Визит Владимира Зеленского в Польшу

Дуда наградил Зеленского

Польский лидер Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла. В Дуды отметили, что награду дали:

в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной;

за деятельность в сфере сохранности;

за устойчивость в защите прав человека

Зеленского наградили Орденом Белого Орла: смотрите видео

Справка. Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши. Ее вручают только за уникальные награды перед страной. Это один из древнейших орденов страны. Им награждены Мария Склодовская-Кюри, Януш Корчак, Станислав Лем.

Визит Зеленского в Польшу