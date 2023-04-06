Про це в ефірі 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив на основних перевагах даної техніки.

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Мобільні Rak

Експерт зазначив, що міномети – одна з ключових потреб для українських військових. Особливо самохідні. Тому установки Rak неабияк стануть у пригоді. Вони здатні переходити у бойове положення за 30 секунд, уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та вести вогонь в режимі "time on target". Це різновид артилерійського вогню, коли випущений залп снарядів падає на ціль водночас.

"Ще їхня перевага в тому, що Rak доволі швидко можна пересувати у різні місця. А з точки зору ближнього бою, вони підтримують та прикривають дії піхоти на місцях", – відзначив він.

До речі, Rak створені на базі БТР Rosomak, які Польща теж передасть Україні.

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Захисні Rosomak

БТР Rosomak є ліцензійним варіантом фінської бронемашини Patria AMV. Його десантне відділення розраховане на 8 осіб. Броня корпусу дозволяє захистити екіпаж від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 з боків. Його максимальна швидкість – 100 км/год.

"БТР дає можливість оперативно переміщуватися особовому складу під надійним захистом. Другий безперечний плюс – пересувні міномети. І третє – ця машина може використовуватися для евакуації поранених. Це дуже важливо", – наголосив Мусієнко.

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