Про це в ефірі 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив на основних перевагах даної техніки.
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Мобільні Rak
Експерт зазначив, що міномети – одна з ключових потреб для українських військових. Особливо самохідні. Тому установки Rak неабияк стануть у пригоді. Вони здатні переходити у бойове положення за 30 секунд, уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та вести вогонь в режимі "time on target". Це різновид артилерійського вогню, коли випущений залп снарядів падає на ціль водночас.
"Ще їхня перевага в тому, що Rak доволі швидко можна пересувати у різні місця. А з точки зору ближнього бою, вони підтримують та прикривають дії піхоти на місцях", – відзначив він.
До речі, Rak створені на базі БТР Rosomak, які Польща теж передасть Україні.
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Захисні Rosomak
БТР Rosomak є ліцензійним варіантом фінської бронемашини Patria AMV. Його десантне відділення розраховане на 8 осіб. Броня корпусу дозволяє захистити екіпаж від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 з боків. Його максимальна швидкість – 100 км/год.
"БТР дає можливість оперативно переміщуватися особовому складу під надійним захистом. Другий безперечний плюс – пересувні міномети. І третє – ця машина може використовуватися для евакуації поранених. Це дуже важливо", – наголосив Мусієнко.
Допомога від Польщі: основне
- Польща вже передала Україні 4 винищувачі МіГ-29 і планує передати ще стільки ж. Про це стало відомо 5 квітня під час зустрічі Зеленського та Дуди. Доставка ще чотирьох винищувачів у процесі. Плюс до цього найближчими тижнями Польща готова надати 6 МіГ-29. Сумарно – 14 винищувачів допоможуть українським захисникам боротися з окупантами.
- Крім винищувачів, мінометів та БТР президенти України та Польщі домовилися про постачання ефективної системи ППО Piorun. Про це наголосив Зеленський.
- Також Польща та Україна підписали угоду щодо спільного виробництва 125-мм танкових боєприпасів. Необхідні компоненти для цього будуть поставлятися обома сторонами відповідно до своїх засобів та можливостей.