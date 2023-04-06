Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил основные преимущества данной техники.
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Мобильные Rak
Эксперт отметил, что минометы – одна из ключевых потребностей украинских военных. Особенно самоходные. Поэтому установки Rak очень пригодятся. Они способны переходить в боевое положение за 30 секунд, поражать цели на расстоянии до 12 километров и вести огонь в режиме "time on target". Это разновидность артиллерийского огня, когда выпущенный залп снарядов падает на цель одновременно.
"Еще их преимущество в том, что Rak довольно быстро можно передвигать в разные места. А с точки зрения ближнего боя они поддерживают и прикрывают действия пехоты на местах", – отметил он.
Кстати, Rak созданы на базе БТР Rosomak, которые Польша тоже передаст Украине.
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Защитные Rosomak
БТР Rosomak является лицензионным вариантом финской бронемашины Patria AMV. Его десантное отделение рассчитано на 8 человек. Броня корпуса позволяет защитить экипаж от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 по бокам. Его максимальная скорость – 100 км/ч.
"БТР дает возможность оперативно перемещаться личному составу под надежной защитой. Второй несомненный плюс – передвижные минометы. И третье – эта машина может использоваться для эвакуации раненых. Это очень важно", – подчеркнул Мусиенко.
Помощь от Польши: основное
- Польша уже передала Украине 4 истребителя МиГ-29 и планирует передать еще столько же. Об этом стало известно 5 апреля во время встречи Зеленского и Дуды. Доставка еще четырех истребителей в процессе. Плюс к этому в ближайшие недели Польша готова предоставить 6 МиГ-29. Суммарно – 14 истребителей помогут украинским защитникам бороться с оккупантами.
- Кроме истребителей, минометов и БТР, президенты Украины и Польши договорились о поставках эффективной системы ПВО Piorun. Об этом подчеркнул Зеленский.
- Также Польша и Украина подписали соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов. Необходимые компоненты для этого будут поставляться обеими сторонами в соответствии со своими средствами и возможностями.