Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил основные преимущества данной техники.

Смотрите также От ПВО до МиГ и БТРов: Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи

Мобильные Rak

Эксперт отметил, что минометы – одна из ключевых потребностей украинских военных. Особенно самоходные. Поэтому установки Rak очень пригодятся. Они способны переходить в боевое положение за 30 секунд, поражать цели на расстоянии до 12 километров и вести огонь в режиме "time on target". Это разновидность артиллерийского огня, когда выпущенный залп снарядов падает на цель одновременно.

"Еще их преимущество в том, что Rak довольно быстро можно передвигать в разные места. А с точки зрения ближнего боя они поддерживают и прикрывают действия пехоты на местах", – отметил он.

Кстати, Rak созданы на базе БТР Rosomak, которые Польша тоже передаст Украине.

Владимир Зеленский встретился с мэрами польских городов: смотреть видео

Защитные Rosomak

БТР Rosomak является лицензионным вариантом финской бронемашины Patria AMV. Его десантное отделение рассчитано на 8 человек. Броня корпуса позволяет защитить экипаж от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 по бокам. Его максимальная скорость – 100 км/ч.

"БТР дает возможность оперативно перемещаться личному составу под надежной защитой. Второй несомненный плюс – передвижные минометы. И третье – эта машина может использоваться для эвакуации раненых. Это очень важно", – подчеркнул Мусиенко.

Помощь от Польши: основное