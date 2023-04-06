Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Про потужний пакет оборонної допомоги від Польщі під час зустрічі домовились Зеленський і Дуда.

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Польські САУ Rak ефективні проти головної сили росіян

Світан зазначив, що на полі бою основним засобом для знищення ворожої піхоти є міномет. Оскільки в росіян саме жива сила є головною, то ЗСУ ліквідовують її за допомогою мінометів. Щоправда, в нас на озброєнні міномети стаціонарні, вони доволі важкі, і їх доводиться носити за собою.



Польські САУ Rak / Wojsko Polskie

Поляки ж посадили такий міномет на БТР "Росомаха", який ми, до речі, теж отримуємо, тож вийшов такий собі самохідний міномет. Він має 46 мін у боєкомплекті. Якщо таких машин буде 24, то вони створять потужний укріпрайон, який допоможе утримувати велику територію,

– зауважив військовий експерт.

Крім того, ця техніка може сприяти й наступу. Оскільки міна летить фактично за вертикальною траєкторією, то вона падає точно в окоп і не залишає нікого там у живих. Отже, полякам слід дуже сильно подякувати за таку потужну допомогу.

ЗСУ збили "летючий танк" росіян

Полковник ЗСУ також прокоментував, як наші війська збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це найкращий гелікоптер на озброєнні Росії. Його називають "летючою БМП" або ж "летючим танком". Це дуже маневрова техніка, збити яку надзвичайно важко.



Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" / росЗМІ

"У нього також потужне озброєння: і керовані, і некеровані ракети. Такого рівня техніки нам не вистачає. Саме тому ми просимо гелікоптер Apache, щоб прикривати танки, так само як росіяни прикривають свої наступальні дії. Російський "Алігатор" – дуже серйозна машина", – наголосив льотчик-інструктор.

Повне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Перекидання військ з Білорусі на Схід України

Військовий експерт розповів і про перекидання російських військ з Білорусі на Схід. Раніше в Білорусі готували 10 – 12 тисяч російських військових, 4 тисячі з них там залишились. Саме їх перекидають на Донбас, бо ЗСУ знищують фактично по батальйону ворожих військ щодня.

Навіть якщо всі 4 тисячі росіян будуть перекинуті на фронт, вони будуть знищені протягом тижня. Ось і вся математика. Тижнева робота для наших ЗСУ, аби знищити таку кількість,

– підкреслив Світан.

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