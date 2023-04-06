Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. О мощном пакете оборонной помощи от Польши во время встречи договорились Зеленский и Дуда.

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Польские САУ Rak эффективны против главной силы россиян

Свитан отметил, что на поле боя основным средством для уничтожения вражеской пехоты является миномет. Поскольку у россиян именно живая сила является главной, то ВСУ ликвидируют ее с помощью минометов. Правда, у нас на вооружении минометы стационарные, они достаточно тяжелые, и их приходится носить за собой.



Польские САУ Rak / Wojsko Polskie

Поляки же посадили такой миномет на БТР "Росомаха", который мы, кстати, тоже получаем, поэтому получился самоходный миномет. Он имеет 46 мин в боекомплекте. Если таких машин будет 24, то они создадут мощный укрепрайон, который поможет удерживать обширную территорию,

– заметил военный эксперт.

Кроме того, эта техника может способствовать наступлению. Поскольку мина летит фактически по вертикальной траектории, она падает точно в окоп и не оставляет никого там в живых. Следовательно, поляков следует очень сильно поблагодарить за столь мощную помощь.

ВСУ сбили "летучий танк" россиян

Полковник ВСУ также прокомментировал, как наши войска сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это лучший вертолет на вооружении России. Его называют "летящей БМП" или же "летучим танком". Это очень маневровая техника, сбить которую очень тяжело.



Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" / росСМИ

"У него также мощное вооружение: и управляемые, и неуправляемые ракеты. Такого уровня техники нам не хватает. Именно поэтому мы просим вертолет Apache, чтобы прикрывать танки, так же как россияне прикрывают свои наступательные действия. Российский "Аллигатор" – очень серьезная машина", – подчеркнул летчик-инструктор.

Полная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Переброска войск из Беларуси на восток Украины

Военный эксперт рассказал и о переброске российских войск из Беларуси на Восток. Ранее в Беларуси готовили 10-12 тысяч российских военных, 4 тысячи из них там остались. Именно их отправят на Донбасс, потому что ВСУ уничтожают фактически по батальону вражеских войск каждый день.

Даже если все 4 тысячи россиян будут отправлены на фронт, они будут уничтожены в течение недели. Вот и вся математика. Недельная работа для наших ВСУ, чтобы уничтожить такое количество,

– подчеркнул Свитан.

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