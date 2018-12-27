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      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать

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      Монетизация субсидий и льгот с 1 января 2019 Украина - как будут выплачивать
      На субсидии государство будет давать деньги / inlviv.in.ua

      Правительство утвердило Постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты.

      Каким будет алгоритм, что надо сделать, чтобы получать субсидию деньгами – 24 каналу разъяснили в Министерстве социальной политики.

      Кто, как и когда получит субсидию деньгами

      Монетизация будет происходить в три этапа.

      1. С 1 января 2019 года в монетизации льгот и субсидий будут участвовать семьи, которые обратятся за помощью впервые. Деньги будут поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке. Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

      Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно оплачивать свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через "Ощадбанк" будет платить часть коммуналки в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты будут доплачивать вторую часть счета.

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      Например, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1 500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2 000 гривен. 1 500 субсидийных гривен "Ощадбанк" перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 гривен.

      2. С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

      3. С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

      Нужно ли повторно подавать документы?

      Всем получателям льгот и субсидий, кроме тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году, обязательно нужно в мае следующего года подать Заявление на монетизацию и Декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

      Открывать ли счет в "Ощадбанке"?

      В "Ощадбанк" идти не нужно. На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.

      Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования – деньги в первую очередь будут перечисляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

      "Ощадбанк" ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использовании и остатке.

      После окончания отопительного сезона, в июне, неиспользованная сумма денег будет перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет каждому "Ощадбанк" тоже откроет автоматически, без дополнительного обращения в банк.

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      Как будет происходить оплата коммуналки?

      Автоматически. Ежемесячно поставщики коммунальных услуг для "Ощадбанка" будут формировать онлайн-платежку субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Об этом и о том, сколько остается заплатить за коммуналку, банк сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением.

      Для субсидиантов будут созданы персональные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечне коммунальных услуг, уплаченных за счет субсидии, остатке средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре "Ощадбанка" по телефону 0 800 210 800.

      Почему только "Ощадбанк"?

      Он является государственным уполномоченным банком по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

      Банк владеет самой большой сетью отделений – более 3 200, в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов, и имеет большой опыт по выплатам социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Поэтому и определено проводить монетизацию льгот и субсидий именно через этот государственный банк. Никакой комиссии от субсидиантов и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов Ощадбанк брать не будет.

      Почему деньги не раздадут сразу на руки?

      В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей, пояснили в Минсоцполитики.

      Если 8 миллиардов гривен ежемесячно вместо оплаты коммуналки будут попадать на потребительский рынок – через два месяца жилищно-коммунальное хозяйство Украины постигнет коллапс. Поставщики услуг не смогут рассчитаться с тем же "Нафтогазом" за приобретенный газ.

      Поэтому помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в "Ощадбанк", а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона экономящие энергию украинцы смогут забрать из банка наличными.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи Законодательство Деньги Министерство социальной политики Субсидии
      Источник: 24 канал
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