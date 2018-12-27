Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме

Уряд схвалив Постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.

Яким буде алгоритм, що треба зробити, щоб отримувати субсидію грошима – 24 каналу роз'яснили у Міністерстві соціальної політики.

Хто, як і коли отримає субсидію грошима

Монетизація відбуватиметься у три етапи.

1. З 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Гроші надходитимуть на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через "Ощадбанк" сплачуватиме частину комуналки в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

Читайте також: Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити

Наприклад, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у загальному розмірі 1 500 гривень. А сума всіх комунальних платежів складає 2 000 гривень. 1 500 субсидійних гривень "Ощадбанк" перерахує надавачам послуг та поінформує сім’ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 гривень.

2. З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.

3. З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

Чи потрібно повторно подавати документи?

Усім отримувачам пільг і субсидій, крім тих, хто звернувся по субсидію вперше у 2019 році, обов’язково потрібно у травні наступного року подати Заяву на монетизацію і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.

Чи відкривати рахунок в "Ощадбанку"?

В "Ощадбанк" іти не потрібно. На кожного одержувача субсидій після опрацювання заяви на монетизацію буде автоматично відкритий персональний обліковий запис в банку, на якому будуть відображатися житлові субсидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання – гроші першочергово перечислюватимуться на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

"Ощадбанк" щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону, у червні, невикористана сума грошей перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному "Ощадбанк" теж відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.

Читайте також: Як змінилися ціни на газ та видатки на субсидії за 5 років: інфографіка

Як відбуватиметься оплата комуналки?

Автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для "Ощадбанку" формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, банк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі "Ощадбанку" за телефоном 0 800 210 800

Чому лише "Ощадбанк"?

Він є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий досвід щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк. Жодної комісії від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів, пояснили в Мінсоцполітики.

Якщо 8 мільярдів гривень щомісяця замість оплати комуналки потраплятимуть на споживчий ринок – через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс. Надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же "Нафтогазом" за придбаний газ.

Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в "Ощадбанк", а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону енергоощадні українці зможуть забрати з банку готівкою.

Читайте також: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019