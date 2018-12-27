Які зміни чекають на українців із січня 2019-го

У наступному році матимемо нову мінімальну зарплату і нові правила постачання електроенергії. Субсидії держава почне виплачувати грошима, а за медичні послуги платитиме Національна служба здоров'я. Також по-новому перевірятимуть бізнес та реєструватимуть безробітних.

Нова мінімальна зарплата

Державним бюджетом-2019 встановлено мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4173 гривні. Це на 12% більше від нинішніх 3700 гривень. Тож для всіх, в кого заробітна плата вираховується з прив'язкою до "мінімалки" – дохід зросте.

Читайте також: Прожитковий мінімум-2019: чого чекати українцям

Натомість науково-педагогічним працівникам в уряді обіцяють збільшити заробітну плату на 20%. Виростуть зарплати також у військовослужбовців-контрактників.

Однак економісти зауважують – ріст "мінімалки" знову може спровокувати борги з виплати зарплат та дасть навантаження на малий та середній бізнес.

А от середнє зростання заробітної плати працівників бюджетного сектору в 2019 році обмежать до 9,4%. Це навіть МВФ пообіцяли.

Читайте також: Державний бюджет України 2019: головні цифри

Нова робота енергоринку

З 1 січня 2019 року енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії. Відтак у минуле відійдуть обленерго: кожне розділиться на оператора системи розподілу та компанію-постачальника.

Для споживача це значить: буде 2 договори – про надання послуг з розподілу і про постачання електроенергії. У платіжці тепер буде два окремі рядки: за послуги розподілу і за послуги постачання електроенергії. Але на тариф поки що це не вплине.

Читайте детальніше: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019

Монетизація субсидій

Нарешті запрацює монетизація субсидій. Уряд прийняв відповідну постанову, якою прописав алгоритм монетизації. Вона відбуватиметься у три етапи.

1. З 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть сім’ї, які звернуться по допомогу вперше. Гроші надходитимуть на їхній персональний обліковий запис в "Ощадбанку". Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через "Ощадбанк" сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

2. З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, у тому числі користується допомогою в літній період.

3. З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

Читайте детальніше: Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме

Новації медреформи у 2019-му

З 1 січня 2019 року всі заклади первинної ланки медичної допомоги мають переукласти договори з Нацслужбою здоров’я. Тобто – не тільки заклади, які не працювали зі Службою в 2018 році, а й ті, що вже мають договір, бо такий діє лише до кінця поточного року. На наступний рік Україна перейде на нову модель фінансування – оплати за медичні послуги від Національної служби здоров’я за принципом "гроші йдуть за пацієнтом".

До червня 2019 року включно всі комунальні медичні заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, будуть отримувати оплати за договором з Національною службою здоров’я за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу. Але навіть після цього пацієнтам, які не обрали свого сімейного лікаря або перебувають у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар повинен надати безоплатно медичну допомогу у невідкладному стані, пояснили у МОЗ.

Перевірки бізнесу по-новому

У наступному році також змінять систему перевірок бізнесу. Бізнес більше не перевірятимуть за формальним принципом.

За словами Гройсмана, перевірки компаній відбуватимуться відповідно до попереднього плану, який буде абсолютно відкритим. Дізнатися, чи не планується перевірка вашого бізнесу – можна на Інспекційному порталі.

Перевіряти будуть контролери, причому – за списком конкретних ризиків діяльності компанії.

Читайте також: Держпраця планує десятки тисяч перевірок роботодавців у 2019 році

Нові тарифи "Укрпошти"

З нового року зміниться вартість деяких послуг "Укрпошти". Зокрема:

- "Стандарт" вагою 10 кг – 42 грн в межах області, 48 грн – в межах України (зараз 39,6 і 45,6 гривні відповідно);

- відправлення вагою 30 кг – 80 грн по області, 85 грн – по Україні (зараз 75 і 81 гривня відповідно);

- ціна за адресний забір відправлення – зросте на 3 гривні до 15;

- "Експрес" вагою 10 кг – 49 гривень в межах області, 55 – в межах України (зараз 44 і 50 гривень відповідно);

- відправлення вагою 30 кг – 90 гривень в межах області, 95 – по Україні (діючі тарифи 84 і 90 грн відповідно);

- "SmartBox" для розміру XS – виросте з 30 до 35 грн за одну коробку, для розміру S – з 33 до 38 гривень, для розміру М – з 39 до 44, для розміру L – з 45 до 50 грн.

Відправлення "Експрес" і "Стандарт" матимуть єдиний розмір найбільшої сторони – до 70 см, замість нинішніх 35 і 50.

Скасують доплату за доставку в села, безвідносно від місця відправлення та отримання. Економія за кожне відправлення для клієнтів складе 12 грн.

Також "Укрпошта" знизить оціночну вартість доставки посилок з 1,2% (але не менше 3 грн) до 1% (не менше 1 грн).

Новий порядок реєстрації безробітних

З нового року в Держслужбі зайнятості запровадять інститут "кар’єрного радника", згідно з прийнятим урядом новим "Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу".

За ним облік осіб буде проводити центр зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

Для того, щоб стати на облік, зазначені особи повинні:

- пред’явити паспорт громадянина України (або посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист);

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- повідомити про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Далі кар’єрний радник забезпечуватиме супровід громадянина, що реєструється як безробітний, та сприятиме в пошуку роботи, плануванні кар’єри – надаватиме консультації щодо працевлаштування та можливості професійної підготовки, перепідготовки тощо.

Читайте також: Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців