Держпраця планує десятки тисяч перевірок роботодавців у 2019 році

Понад 17 тисяч перевірок обіцяють у Державній службі України з питань праці провести у 2019 році. Найпопулярнішим порушенням, за яким "полюватимуть" перевіряючі – укладання цивільно-правової угоди замість трудового договору. Тобто роботодавець фактично наймає співробітника на роботу, але "на папері" начебто співпрацює з ним як з підрядником.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

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За що може оштрафувати Держпраця?

Якщо роботодавець підпише з фізичною особою-підприємцем договір, "схожий на трудовий" – такого роботодавця можуть оштрафувати. Адже подібні договори укладаються для того, щоб обійти закон і не сплачувати необхідні податки. Зокрема, наприклад, 22% доходу як єдиний соціальний внесок.

Чи можна оскаржити штрафи від Держпраці у суді?

Так, можна. Утім, судова практика щодо оскарження штрафів, накладених за підписання з ФОПами договорів, які містять ознаки трудових – неоднозначна. Є випадки, коли Держпраця довела у суді, що договір з ФОПом "схожий на трудовий", але є й такі, коли суд визнав, що договір укладений правильно.

Що це за "ознаки трудового договору", за які може оштрафувати Держпраця?

У першу чергу це – зазначено в угоді оплачуваний час чи обсяг виконаних робіт. Оформлення людини на роботу означає оплату її часу. При цьому оплачується кожна година, день чи місяць роботи. Співробітник може закінчити виконувати те чи інше завдання, але це не означає, що він перестає працювати на підприємстві. З підрядником же роботодавець визначає обсяг виконаних робіт. Наприклад, наймає прибиральницю, яка прибере один раз приміщення.

Ще одним важливим нюансом є питання роботи в офісі або поза його межами. У трудовому договорі роботодавець бере всю організацію роботи на себе: приміщення, апаратуру, уніформу, розклад тощо. Тоді як у цивільно-правовій угоді підприємець має право організувати свій робочий час на власний розсуд. Наприклад, він може працювати вночі або взагалі зделегувати роботу іншим людям.

Не варто забувати і про документальну складову – наявність запису у трудовій книжці або акту здачі-прийняття робіт. Ознакою трудового договору є зарахування працівника до штату установи, внесення до трудової книжки відповідного запису, а от з підприємцем компанія підписує акт здачі-прийняття робіт, де зазначається обсяг виконаних робіт, їх вартість, строки та інші деталі.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, скільки перевірок бізнесу заплановано на 2019 рік в Україні загалом, хто та кого перевірятиме. Зокрема, відомо про майже 144 тисячі перевірок з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів та Державної служби з питань праці.