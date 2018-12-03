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      Гоструд планирует десятки тысяч проверок работодателей в 2019 году

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      Работодателей ожидают проверки
      Работодателей ожидают проверки / Фото из открытых источников

      Более 17 тысяч проверок обещают в Государственной службе Украины по вопросам труда провести в 2019 году. Самым популярным нарушением, за которым будут "охотиться" проверяющие – заключение гражданско-правовой сделки вместо трудового договора. То есть работодатель фактически нанимает сотрудника на работу, но "на бумаге" вроде бы сотрудничает с ним как с подрядчиком.

      Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

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      За что может оштрафовать Гоструд?

      Если работодатель подпишет с физическим лицом-предпринимателем договор, "похожий на трудовой" – такого работодателя могут оштрафовать. Ведь подобные договоры заключаются для того, чтобы обойти закон и не платить необходимые налоги. В частности, например, 22% дохода и единый социальный взнос.

      Можно ли обжаловать штрафы от Гоструда в суде?

      Да, можно. Впрочем, судебная практика по обжалованию штрафов, наложенных за подписание с ФОПами договоров, содержащих признаки трудовых - неоднозначна. Есть случаи, когда Гоструд доказал в суде, что договор с ФЛП "похож на трудовой", но есть и такие, когда суд признал, что договор заключен правильно.

      Что это за "признаки трудового договора", за которые может оштрафовать Гоструд?

      В первую очередь это – указанное в соглашении оплачиваемое время или объем выполненных работ. Оформление человека на работу означает оплату его времени. При этом оплачивается каждый час, день или месяц работы. Сотрудник может закончить выполнять то или иное задание, но это не означает, что он перестает работать на предприятии. С подрядчиком же работодатель определяет объем выполненных работ. Например, нанимает уборщицу, которая уберет один раз помещение.

      Еще одним важным нюансом является вопрос работы в офисе или за его пределами. В трудовом договоре работодатель берет всю организацию работы на себя: помещение, аппаратуру, униформу, расписание и тому подобное. Тогда как в гражданско-правовом соглашении предприниматель имеет право организовать свое рабочее время по собственному усмотрению. Например, он может работать ночью или вообще делегировать работу другим людям.

      Не стоит забывать и о документальной составляющей – наличие записи в трудовой книжке или акте сдачи-приемки работ. Признаком трудового договора является зачисление работника в штат учреждения, внесение в трудовую книжку соответствующей записи, а вот с предпринимателем компания подписывает акт сдачи-приемки работ, где указывается объем выполненных работ, их стоимость, сроки и другие детали.

      Напомним, ранее 24 канал писал о том, сколько проверок бизнеса запланировано на 2019 год в Украине в целом, кто и кого будет проверять. В частности, известно о почти 144 тысячах проверок со стороны Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей и Государственной службы по вопросам труда.

      Теги: Новости Украины Бизнес Штрафы Рынок труда
      Источник: 24 канал
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