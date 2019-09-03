Україна підготувалася до осені та запасла на чверть більше газу, ніж торік

На початок вересня 2019 року у підземні сховища газу було закачано на 3,6 мільярда кубометрів газу більше, ніж в аналогічний період минулого року.

У "Нафтогазі" повідомили, що за серпень до газосховищ було закачано додаткові 2,4 мільярда кубометрів газу.

Читайте також: Чи зростуть ціни на газ у вересні: коментар "Нафтогазу"

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019 - 2020 років необхідно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу,

– повідомили у компанії.

До слова, Україна з 4 квітня по 25 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах трохи більше ніж удвічі (на 9,5 мільярда кубометрів) – до 17,8 мільярда кубометрів.



За серпень обсяги газу зросли до 18,3 мільярда кубометрів / Інфографіка "Нафтогаз"

Важливо! У серпні компанія запустила новий продукт "Газовий запас", завдяки якому побутові споживачі можуть купити газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону. Детальніше читайте тут.