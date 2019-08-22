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      "Нафтогаз" дозволив українцям закупити газ на зиму за літньою ціною

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      Українці зможуть запастися "літнім" газом на зиму
      Українці зможуть запастися "літнім" газом на зиму / Фото з відкритих джерел

      НАК "Нафтогаз України" презентував новий продукт "Газовий запас", який дозволяє побутовим споживачам заздалегідь запастись газом на зиму за низькою літньою ціною. "Літній" газ можна буде придбати у вересні та використати його протягом опалювального сезону.

      На офіційному сайті НАКу зазначається, що продукт дає можливість українцям закупити газ в обсязі до 25 тисяч кубометрів, що має бути достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими.

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      Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів,
      — заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

      Щоб скористатись новим продуктом, побутовим споживачам потрібно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації, підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись "літнім" газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу.

      Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам у рамках продукту "Газовий запас" становить 4874,42 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

      Важливо! Скористатися пропозицією побутові споживачі матимуть змогу до 25 вересня.

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      Теги: Новини України Нафтогаз Газ Тарифи на газ
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