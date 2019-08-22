НАК "Нафтогаз Украины" презентовал новый продукт "Газовый запас", который позволяет бытовым потребителям заранее запастись газом на зиму по низкой летней цене. "Летний" газ можно будет приобрести в сентябре и использовать его в течение отопительного сезона.

На официальном сайте НАКу отмечается, что продукт дает возможность украинцам закупить газ в объеме до 25 тысяч кубометров, что должно быть достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, заказав желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей,

– заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Чтобы воспользоваться новым продуктом, бытовым потребителям необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации, подписать дополнительное соглашение с договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться "летним" газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки / распределения.

Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям в рамках продукта "Газовый запас" составляет 4874,42 гривны за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Важно! Воспользоваться предложением бытовые потребители смогут до 25 сентября.