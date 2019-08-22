"Нафтогаз" позволил украинцам закупить газ на зиму по летней цене
НАК "Нафтогаз Украины" презентовал новый продукт "Газовый запас", который позволяет бытовым потребителям заранее запастись газом на зиму по низкой летней цене. "Летний" газ можно будет приобрести в сентябре и использовать его в течение отопительного сезона.
На официальном сайте НАКу отмечается, что продукт дает возможность украинцам закупить газ в объеме до 25 тысяч кубометров, что должно быть достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.
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Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, заказав желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей,
– заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Чтобы воспользоваться новым продуктом, бытовым потребителям необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации, подписать дополнительное соглашение с договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться "летним" газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки / распределения.
Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям в рамках продукта "Газовый запас" составляет 4874,42 гривны за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
Важно! Воспользоваться предложением бытовые потребители смогут до 25 сентября.