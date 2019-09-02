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      Чи зростуть ціни на газ у вересні: коментар "Нафтогазу"

      905 Читать новость на русском
      "Нафтогаз"
      "Нафтогаз" / my.ua

      НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 вересня 2019 року. В порівняння із серпнем 2019 року ціни не змінилися.

      Ціни на природний газ з ресурсу компанії залежить від обсягів закупівлі та умов оплати. Про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

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      За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 640,00 – 5 204,00 грн/тис. куб. м. Без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

      При цьому "Нафтогаз" поки не оприлюднив ціни на газ для населення на вересень. Однак згідно з чинною постановою уряду, вони не можуть бути вище, ніж ціни для промисловості.

      Тарифи на газ
      Оприлюднені тарифи на газ

      Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу є зобов’язаними інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

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      Теги: Новини України Тарифи на газ Нафтогаз Новини політики Ринок газу Газ
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