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      Росія готова поговорити про газ з Україною та ЄС у вересні

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      Газові переговори між Україною, Росією та ЄС можуть відбутися у вересні
      Газові переговори між Україною, Росією та ЄС можуть відбутися у вересні / ua-energy.org

      Росія готова провести тристоронні переговори з Україною та Єврокомісією щодо газу в першій половині вересня, заявив глава російського Міненерго Олександр Новак.

      "Ми готові зустрічатися в першій половині вересня. Просто у нас теж є якийсь графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб у всіх була одночасно можливість для зустрічі", – цитує Новака агентство Интерфакс.

      Дізнайтеся, чому Росії таки доведеться укласти договір про транзит газу через Україну

      У липні віце-прем'єр ЄС з енергетики Марош Шефчович запропонував провести тристоронню зустріч щодо газу з 16 по 23 вересня.

      "У нас є пропозиція (…) Шефчовича зустрітися. Або 16 числа, або можливо якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, це буде найближчим часом узгоджено", – додав російський міністр.

      Новоспечений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 30 серпня заявив, що наша держава хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу. Тож уряд у межах підготовки до тристоронніх переговорів готує позицію української сторони.

      Що треба знати про транзит російського газу до Європи?

      31 грудня 2019 року стікає термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт має підписати новий український оператор газотранспортної системи, створений у лютому.

      Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року, заявив нещодавно президент Володимир Зеленський.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Газпром Газ Нафтогаз Україна – Росія Енергетика Євросоюз Новини Росії
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