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      Россия готова поговорить о газе с Украиной и ЕС в сентябре

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      Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС могут состояться в сентябре
      Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС могут состояться в сентябре / ua-energy.org

      Россия готова провести трехсторонние переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу в первой половине сентября, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

      "Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть какой-то график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – цитирует Новака агентство Интерфакс.

      Узнайте, почему России все-таки придется заключить договор о транзите газа через Украину

      В июле вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предложил провести трехстороннюю встречу по газу с 16 по 23 сентября.

      "У нас есть предложение (...) Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или возможно какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – добавил российский министр.

      Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 августа заявил, что наше государство хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Поэтому правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

      Что нужно знать о транзите российского газа в Европу?

      31 декабря 2019 года истекает срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу. Поэтому уже 1 января 2020 стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы, созданный в феврале.

      Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года, заявил недавно президент Владимир Зеленский.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Нафтогаз Газ Энергетика Евросоюз Газпром
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