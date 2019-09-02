Вырастут ли цены на газ в сентябре: комментарий "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 сентября 2019 года. В сравнении с августом 2019 года цены не изменились.

Цены на природный газ из ресурса компании зависят от объемов закупки и условий оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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По информации пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м. Без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

При этом "Нафтогаз" пока не обнародовал цены на газ для населения на сентябрь. Однако согласно действующему постановлению правительства, они не могут быть выше, чем цены для промышленности.

Обнародованы тарифы на газ

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязанными информировать своих потребителей о конечной цене.