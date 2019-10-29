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      США собираются ввести санкции против "Северного потока-2"

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      В США собираются ввести санкции против "Северного потока-2"
      В США собираются ввести санкции против "Северного потока-2" / ap.org/en-gb

      В США подготовили законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

      Законопроект подготовил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Эндрю Барр, говорится на сайте конгрессмена.

      Кстати: "Северный поток-2" принудительно строят тысячи российских заключенных

      Что предусматривает законопроект?

      Проект предусматривает запрет въезда в США физическим лицам, которые имеют любое отношение к судам, которые закладывают трубы при строительстве "Северного потока-2";

      Президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей.

      Какова цель законопроекта?

      Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода. Авторы надеются, что Россия не будет в дальнейшем подрывать энергетическую безопасность союзников в НАТО и Европе.

      "Северный поток-2" не является коммерческим проектом, а скорее политическим инструментом, который стремится углубить европейскую зависимость от российских энергоресурсов,
      – говорится в документе.

      По словам республиканца, строя "Северный поток-2", Россия расширяет свое влияние в Европе. Он считает, что администрация Трампа должна разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

      На какой стадии строительство "Северного потока-2"?

      Российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель. Дания разрешения на строительство так и не выдала, но Россия готова обойти эту страну.

      Читайте также: "Это уже не остановить": в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины НАТО Газ Новости России Новости США Санкции Северный поток-2 Евросоюз
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