США собираются ввести санкции против "Северного потока-2"

В США подготовили законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Законопроект подготовил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Эндрю Барр, говорится на сайте конгрессмена.

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Что предусматривает законопроект?

Проект предусматривает запрет въезда в США физическим лицам, которые имеют любое отношение к судам, которые закладывают трубы при строительстве "Северного потока-2";

Президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей.

Какова цель законопроекта?

Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода. Авторы надеются, что Россия не будет в дальнейшем подрывать энергетическую безопасность союзников в НАТО и Европе.

"Северный поток-2" не является коммерческим проектом, а скорее политическим инструментом, который стремится углубить европейскую зависимость от российских энергоресурсов,

– говорится в документе.

По словам республиканца, строя "Северный поток-2", Россия расширяет свое влияние в Европе. Он считает, что администрация Трампа должна разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

На какой стадии строительство "Северного потока-2"?

Российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель. Дания разрешения на строительство так и не выдала, но Россия готова обойти эту страну.

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Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.