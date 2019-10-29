США збираються ввести санкції проти "Північного потоку-2"

У США підготували законопроєкт про енергетичну безпеку Європи. Він передбачає введення нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Законопроєкт підготував сенатор Конгресу США від Республіканської партії Ендрю Бар, йдеться на сайті конгресмена.

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Що передбачає законопроєкт?

Проєкт передбачає заборону в'їзду до США фізичним особам, які мають будь-яке відношення до суден, які закладають труби при будівництві "Північного потоку-2";

Президент США буде наділений повноваженнями накладати санкції на організації, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв.

Яка мета законопроєкту?

Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу. Автори сподіваються, що Росія не буде надалі підривати енергетичну безпеку союзників у НАТО та Європі.

"Північний потік-2" не є комерційним проектом, а скоріше політичним інструментом, який прагне поглибити європейську залежність від російських енергоресурсів,

– йдеться у документі.

За словами республіканця, будуючи "Північний потік-2", Росія розширює свій вплив у Європі. Він вважає, що адміністрація Трампа повинна розробити "стратегію підвищення регіональної енергетичної безпеки союзників США в ЄС".

На якій стадії будівництво "Північного потоку-2"?

Російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 2042 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів. Данія дозволу на будівництво так і не видала, але Росія готова обійти цю країну.

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Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.