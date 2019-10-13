"Це вже не зупинити": у Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований

Міністр оборони Німеччини Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що зараз вже неможливо зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Крамп-Карренбауер у Ризі зауважила, що "Північний потік-2 – складний проект. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Актуально: У США переконують, що "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по Європі

Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено,

– наголосила вона.

Водночас, глава ХДС пообіцяла, що уряд Німеччини робить усе, щоб у переговорах з Росією обговорювалось питання безпеки країн Східної Європи.

Варто знати: Кожна країна буде захищати свої інтереси, – Гончарук про "Північний потік-2"



"Північний потік 2": запланований маршрут в обхід української ГТС: карта

Що таке "Північний потік-2"?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Мета – перенаправити газ, що зараз транспортують до Європи через Україну, в обхід української ГТС.



Запуск планували на час закінченням контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Утім, Польща, США та країни Балтії намагаються заблокувати його будівництво. "Північний потік-2" – власність російського "Газпрому". Однак частково його фінансують 5 європейських енергокомпаній: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.