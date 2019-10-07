У США переконують, що "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по Європі

Газопровід "Північний потік-2", що будують на дні Балтійського моря, не лише позбавить Європу енергетичної незалежності, а й збільшить вплив Росії на зовнішню політику Євросоюзу.

Таку думку висловив міністр енергетики США Рік Перрі на енергетичному форумі у Вільнюсі у понеділок, 7 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

Тими часом Росія готова будувати "Північний потік-2" в обхід Данії, яка не дала дозволу

"Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності й безпеці Європи. Європа стане більш вразливою", – сказав Перрі.

Ще ж і надто – "Північний" і "Турецький" потоки "дозволять Москві до кінця десятиліття припинити транзит газу через Україну".

Перрі підписав спільну з міністрами Литви, Латвії та Естонії декларацію, у якій мовиться про допомогу з боку США з метою захисту енергетичної інфраструктури країн Балтії від кібернетичних атак. А також сприяння її повній синхронізації з мережами Західної Європи.

Поки що Литва, Латвія й Естонія діють в синхронному кільці пострадянської енергосистеми й залежні від російської енергомережі. До 2025 року, щоб послабити залежність від Москви, країни Балтії мають намір об'єднати свої енергосистеми з енергосистемою Європи.



"Північний потік 2": запланований маршрут в обхід української ГТС

Що таке "Північний потік-2"? Це проєкт магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Мета – перенаправити газ, що зараз транспортують до Європи через Україну, в обхід української ГТС.



Запуск планували на час закінченням контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року. Утім, Польща, США та країни Балтії намагаються заблокувати його будівництво.



"Північний потік-2" – власність російського "Газпрому". Однак частково його фінансують 5 європейських енергокомпаній: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.