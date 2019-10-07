В США утверждают, что "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе

Газопровод "Северный поток-2", который строят на дне Балтийского моря, не только лишит Европу энергетической независимости, но и увеличит влияние России на внешнюю политику Евросоюза.

Такое мнение высказал министр энергетики США Рик Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник, 7 октября, пишет Интерфакс-Украина.

Тем временем: Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешения

"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Европа станет более уязвимой ", – сказал Перри.

К тому же – "Северный" и "Турецкий" потоки "позволят Москве к концу десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

Перри подписал совместное с министрами Литвы, Латвии и Эстонии декларацию, в которой говорится о помощи со стороны США с целью защиты энергетической инфраструктуры стран Балтии от кибернетических атак. А также содействие ее полной синхронизации с сетями Западной Европы.

Пока Литва, Латвия и Эстония действуют в синхронном кольце постсоветской энергосистемы и зависят от российской энергосети. К 2025 году, чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены объединить свои энергосистемы с энергосистемой Европы.

"Северный поток 2": запланированный маршрут в обход украинской ГТС

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Цель – перенаправить газ, который сейчас транспортируют в Европу через Украину в обход украинской ГТС.



Запуск планировался на время окончания контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. В то же время, Польша, США и страны Балтии пытаются заблокировать его строительство.



"Северный поток-2" – собственность российского "Газпрома". Однако частично его финансируют 5 европейских энергокомпаний: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.