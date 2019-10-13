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      "Это уже не остановить": в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

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      "Северный поток-2" грозит украинской энергетической безопасности
      "Северный поток-2" грозит украинской энергетической безопасности / UA.News

      Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сейчас уже невозможно остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

      Крамп-Карренбауэр в Риге заметила, что "Северный поток-2 – сложный проект. Об этом сообщает Deutsche Welle.

      Актуально: В США утверждают, что "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе

      Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договора, строительство газопровода все еще может быть приостановлено,
      – подчеркнула она.

      В то же время, глава ХДС пообещала, что правительство Германии делает все, чтобы в переговорах с Россией обсуждался вопрос безопасности стран Восточной Европы.

      Следует знать: Каждая страна будет защищать свои интересы, – Гончарук о "Северном потоке-2"


      "Северный поток 2": запланированный маршрут в обход украинской ГТС: карта

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Цель – перенаправить газ, что сейчас транспортируют в Европу через Украину, в обход украинской ГТС.

      Запуск планировался на время окончанием контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Впрочем, Польша, США и страны Балтии пытаются заблокировать его строительство. "Северный поток-2" – собственность российского "Газпрома". Однако частично его финансируют 5 европейских энергокомпаний: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
      День защитника Украины-2019: поздравления в стихах и прозе
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      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газпром Газ Северный поток-2
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