"Это уже не остановить": в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что сейчас уже невозможно остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Крамп-Карренбауэр в Риге заметила, что "Северный поток-2 – сложный проект. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договора, строительство газопровода все еще может быть приостановлено,

– подчеркнула она.

В то же время, глава ХДС пообещала, что правительство Германии делает все, чтобы в переговорах с Россией обсуждался вопрос безопасности стран Восточной Европы.

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"Северный поток 2": запланированный маршрут в обход украинской ГТС: карта

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Цель – перенаправить газ, что сейчас транспортируют в Европу через Украину, в обход украинской ГТС.



Запуск планировался на время окончанием контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Впрочем, Польша, США и страны Балтии пытаются заблокировать его строительство. "Северный поток-2" – собственность российского "Газпрома". Однако частично его финансируют 5 европейских энергокомпаний: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.