"Північний потік-2" примусово будують тисячі російських в’язнів

У Російській Федерації правозахисники заявили про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві "Північного потоку-2".

Правозахисник Володимир Осєчкін на міжнародній конференції "Путінський газопровід "Північний потік-2" і його справжня вартість для Європи" заявив, що ув’язнених примушують працювати у важких умовах, пише "Укрінформ".

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Осєчкін стверджує, що всі дані від колишніх співробітників системи виконання покарань та родичів ув'язнених.

Лише за попередній рік праця ув'язнених використовувалася для будівництва підстанції у рамках проєкту "Північний потік-2",

– додав правозахисник.

Володимир Осєчкін наголосив, що за останні 5 років до таких незаконних робіт залучалося тисячі ув'язнених.

Ув'язнені працюють у важких умовах, без дотримання заходів безпеки, у результаті чого багато з них отримали виробничі травми,

– сказав Осєчкін.

Правозахисник анонсував документальний фільм, у якому розкажуть про використання рабської праці ув'язнених в Росії.

Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 2042 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів. Данія дозволу на будівництво так і не видала, але Росія готова обійти цю країну.

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Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.