18:57
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      "Северный поток-2" принудительно строят тысячи российских заключенных

      196 Читати новину українською
      "Северный поток-2" принудительно строят тысячи российских заключенных
      "Северный поток-2" принудительно строят тысячи российских заключенных / iz.ru

      В Российской Федерации правозащитники заявили о рабском труде тысяч заключенных на строительстве "Северного потока-2".

      Правозащитник Владимир Осечкин на международной конференции "Путинский газопровод "Северный поток-2" и его настоящая стоимость для Европы" заявил, что заключенных заставляют работать в тяжелых условиях, пишет "Укринформ".

      Важно: Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешения

      Осечкин утверждает, что все данные от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных.

      Только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта "Северный поток-2",
      – добавил правозащитник.

      Владимир Осечкин отметил, что за последние 5 лет к таким незаконным работам привлекалось тысячи заключенных.

      Заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы,
      – сказал Осечкин.

      Правозащитник анонсировал документальный фильм, в котором расскажут об использовании рабского труда заключенных в России.

      В целом российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель. Дания разрешения на строительство так и не выдала, но Россия готова обойти эту страну.

       Кстати: В США утверждают, что "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе

       

      Что известно о "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      сегодня
      19215
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Работа Новости России Новости политики Газ Газовый конфликт Украина – Россия Северный поток-2 Газпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сегодня , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 82
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сегодня , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 2152
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 16:40 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 1081
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сегодня , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 740
      Кабмин изменил норму для получения субсидий
      сегодня , 15:38 Кабмин изменил норму для получения субсидий
      Андрій Шляхтін 834
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук