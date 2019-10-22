"Северный поток-2" принудительно строят тысячи российских заключенных

В Российской Федерации правозащитники заявили о рабском труде тысяч заключенных на строительстве "Северного потока-2".

Правозащитник Владимир Осечкин на международной конференции "Путинский газопровод "Северный поток-2" и его настоящая стоимость для Европы" заявил, что заключенных заставляют работать в тяжелых условиях, пишет "Укринформ".

Важно: Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешения

Осечкин утверждает, что все данные от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных.

Только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта "Северный поток-2",

– добавил правозащитник.

Владимир Осечкин отметил, что за последние 5 лет к таким незаконным работам привлекалось тысячи заключенных.

Заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы,

– сказал Осечкин.

Правозащитник анонсировал документальный фильм, в котором расскажут об использовании рабского труда заключенных в России.

В целом российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель. Дания разрешения на строительство так и не выдала, но Россия готова обойти эту страну.

Кстати: В США утверждают, что "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе

Что известно о "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.