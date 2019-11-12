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      Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, – вице-премьер Кулеба

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      Кулеба убежден, что Украина скорее вступит в НАТО, чем в ЕС
      Кулеба убежден, что Украина скорее вступит в НАТО, чем в ЕС / фото: Кабмин

      Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба убежден, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС. При этом, подчеркнул он, Кабмин планирует в ближайшие 5 лет получить от Альянса решение о вступлении Украины.

      Новый формат сотрудничества Украина-НАТО позволит украинскому правительству определить сферы, куда стоит направить получаемую помощь, рассказал Кулеба в интервью "РБК-Украина".

      К слову: Украина попросила у НАТО партнерство расширенных возможностей: что это означает

      Это новый подход, который повышает эффективность оказания помощи и ее использования, в частности, в рамках этого механизма нам будет легче определить приоритетные сферы, на которые мы будем направлять полученную помощь. Например, мы хотим сфокусироваться на Силах специальных операций, военно-морском флоте и логистике,
      – рассказал вице-премьер.

      Он также подчеркнул, что оптимизировать механизмы оказания помощи хочет и Североатлантический альянс. Там уже приняли соответствующее решение и запустили механизм "Один партнер – одна программа".

      "У НАТО особенно глубокий и масштабный формат отношений с Украиной. Наше государство должно стать примером для других, а по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими государствами", – заявил Дмитрий Кулеба.

      В то же время, подчеркнул он, это никоим образом не изменит суть отношений между НАТО и Украиной и дальнейшей интеграции – говорится лишь об оптимизации формы оказания помощи.

      "Следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание совместно с Альянсом. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь. Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", – резюмировал чиновник.

      вступ у НАТО, скільки українців підтримують
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба НАТО Евросоюз Евроинтеграция Кабинет Министров Украины
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