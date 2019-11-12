Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС, – вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба убежден, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем членом ЕС. При этом, подчеркнул он, Кабмин планирует в ближайшие 5 лет получить от Альянса решение о вступлении Украины.

Новый формат сотрудничества Украина-НАТО позволит украинскому правительству определить сферы, куда стоит направить получаемую помощь, рассказал Кулеба в интервью "РБК-Украина".

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Это новый подход, который повышает эффективность оказания помощи и ее использования, в частности, в рамках этого механизма нам будет легче определить приоритетные сферы, на которые мы будем направлять полученную помощь. Например, мы хотим сфокусироваться на Силах специальных операций, военно-морском флоте и логистике,

– рассказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что оптимизировать механизмы оказания помощи хочет и Североатлантический альянс. Там уже приняли соответствующее решение и запустили механизм "Один партнер – одна программа".

"У НАТО особенно глубокий и масштабный формат отношений с Украиной. Наше государство должно стать примером для других, а по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими государствами", – заявил Дмитрий Кулеба.

В то же время, подчеркнул он, это никоим образом не изменит суть отношений между НАТО и Украиной и дальнейшей интеграции – говорится лишь об оптимизации формы оказания помощи.

"Следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание совместно с Альянсом. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь. Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", – резюмировал чиновник.



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