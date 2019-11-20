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      "Пульс Соглашения": украинцы смогут следить за прогрессом евроинтеграции

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      / commons.com.ua

      Правительство открыло доступ к "Пульсу Соглашения" – онлайн-системе, которая позволит следить за прогрессом Украины на пути евроинтеграции. На сайте можно узнать, чего Украина достигла в 24 сферах общественной жизни, важных для сделки.

      Об открытии системы "Пульс Соглашения", которая позволит мониторить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщил Урядовий портал.

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      Это то, что не могли сделать с 2017 года. Мы стремимся быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами, поэтому готовы к конструктивной критике, будем слушать и работать,
      – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

      Система показывает, что было сделано в течение года и общий прогресс, начиная с временного применения отдельных положений Соглашения в 2014 году и до 2024 года.

      В правительстве добавляют, что инструмент не является статичным и будет периодически совершенствоваться.

      Что известно о "Пульсе Соглашения"

      • Система была разработана три года назад за средства европейских партнеров.
      • Позволяет отслеживать прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС в режиме реального времени.
      • Показывает от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания.
      • В ней четко очерчены конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни.
      • Полный объем задач – более 2 тысяч.
      • Их реализует более 70 исполнителей.
      • Для этого должны осуществить 7,5 тыс. мер.
      • Система группирует исполнителей по принадлежности к одной из трех ветвей: Кабинет Министров, Верховная Рада и "Другие".

      пульс угоди євроінтеграція єс україна гончарук уряд кабмін
      Прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС / pulse.eu-ua.org

      Для графической визуализации используются четыре цвета:
      зеленый означает, что задание выполнено;
      желтый – невыполненное (дедлайн приближается);
      красный – невыполненное (дедлайн просрочен);
      серый – задача еще не выполнена (дедлайн в далеком будущем).

      Что известную о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС?
      Вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

      Неподписание Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года стало поводом выхода Евромайдана. В ответ Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Соглашение об ассоциации Евроинтеграция Евросоюз
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