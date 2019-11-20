"Пульс Соглашения": украинцы смогут следить за прогрессом евроинтеграции

Правительство открыло доступ к "Пульсу Соглашения" – онлайн-системе, которая позволит следить за прогрессом Украины на пути евроинтеграции. На сайте можно узнать, чего Украина достигла в 24 сферах общественной жизни, важных для сделки.

Об открытии системы "Пульс Соглашения", которая позволит мониторить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщил Урядовий портал.

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Это то, что не могли сделать с 2017 года. Мы стремимся быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами, поэтому готовы к конструктивной критике, будем слушать и работать,

– отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Система показывает, что было сделано в течение года и общий прогресс, начиная с временного применения отдельных положений Соглашения в 2014 году и до 2024 года.

В правительстве добавляют, что инструмент не является статичным и будет периодически совершенствоваться.

Что известно о "Пульсе Соглашения"

Система была разработана три года назад за средства европейских партнеров.

Позволяет отслеживать прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС в режиме реального времени.

Показывает от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания.

В ней четко очерчены конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни.

Полный объем задач – более 2 тысяч.

Их реализует более 70 исполнителей.

Для этого должны осуществить 7,5 тыс. мер.

Система группирует исполнителей по принадлежности к одной из трех ветвей: Кабинет Министров, Верховная Рада и "Другие".



Прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС / pulse.eu-ua.org

Для графической визуализации используются четыре цвета:

зеленый означает, что задание выполнено;

желтый – невыполненное (дедлайн приближается);

красный – невыполненное (дедлайн просрочен);

серый – задача еще не выполнена (дедлайн в далеком будущем).

Что известную о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС?

Вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.



Неподписание Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года стало поводом выхода Евромайдана. В ответ Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.