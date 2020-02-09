Россия обвинила Норвегию в нарушении соглашения по архипелагу Шпицберген: что об этом известно

Россия считает, что Норвегия нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген. Говорится о соглашении, подписанном еще в 1920 году.

Об этом сообщает посольство России в Норвегии на своей странице в фейсбук. РФ обвиняет норвежцев в несправедливом, на их взгляд, распределении лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. За это российские компании не могут участвовать в подаче заявок на перспективные участки.

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Российские дипломаты предложили решать вопрос путем переговоров и консультаций. Вместе с тем, в посольстве отметили, что Россия не отрицает норвежский суверенитет над архипелагом Шпицберген.

Российских военных обнаружили на архипелаге Шпицберген: основное

В конце сентября 2019 года американские самолеты-разведчики на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ. Военные изучали главные инфраструктурные объекты и в целом разведывали местность.

Россиян туда перебросил специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных задач.

В операции принимали участие наемные военизированные формирования, которые уже известны НАТО "из-за событий в Крыму". Речь идет о российской нелегальной ЧВК "Вагнер".

В Министерстве обороны Норвегии российские учения назвали "тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа".

Что известно об архипелаге Шпицбергене

Викинги открыли Шпицберген (в Норвегии – Свальбард) еще в XII веке. Официально открытие архипелага зарегистрировано голландцем Виллемом Баренцом в 1596 году. В XVII-XVIII веках Шпицберген стал базой для китобойного промысла, и объектом претензий многих стран, однако после уничтожения значительной части популяции китов в регионе интерес к архипелагу стих к началу XX века.

В 1920 году между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией был подписан Договор о Шпицберген (СССР ратифицировал его в 1935 году). Подписанты признавали суверенитет Норвегии над архипелагом, но получали равные права на добычу там природных ресурсов и территориальные воды.

Архипелаг принадлежит Норвегии и является демилитаризованной зоной – ни одна страна не может использовать территорию и прибрежные воды в военных целях. Согласно действующему международному договору, Россия может использовать его для экономической деятельности. Россияне могут приезжать на архипелаг, но только без оружия в руках. Однако, как видим, иногда Кремль "забывает" об этом и фактически начинает дипломатическую войну с Норвегией за "общий" архипелаг.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу, "Шпицберген-это очень выгодная позиция по построению военной базы или других объектов ,или установке там разведывательной аппаратуры".

Что известно об агрессивных действиях России вблизи НорвегииВ марте 2019 года, а также в октябре-ноябре 2018 года Россию обвиняли в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО в Норвегии. Москва традиционно все отрицала.



РФ также разместила ракетную систему "Бал" на расстоянии 35 километров от границы с Норвегией. На территории Норвегии уже построили систему радаров США на заказ Норвежских служб безопасности. Она стала предметом споров между двумя странами. В мае 2019 года в Кремле заявили, что будут принимать контрмеры из-за "угрозы безопасности России".

Архипелаг Шпицберген на карте: