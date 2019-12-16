Россия сосредоточила подводные войска у берегов Норвегии, НАТО усиливает собственные патрули

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу скопления российских подводных лодок в Норвежском море. Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что от активизации подводных операций России больше всего пострадали именно воды у Норвегии, поэтому НАТО усиливает работу своих патрулей.

Североатлантический альянс также намерен вкладывать деньги в современную противодную авиацию, подчеркнула Лунгеску. Об этом сообщаетRND.

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Как Россия усиливает свое присутствие в Норвежском море

Пресс-секретарь НАТО заявила о присутствии у берегов Норвегии сразу 10 российских подводных лодок. По ее словам, российская активность там достигла своего пика со времен Холодной войны.

Северная Атлантика остается жизненно важной зоной для безопасности Европы. В частности, в вопросах маршрутов военного снабжения, путей гражданской торговли и каналов связи,

– отметила Оана Лунгеску.

В Альянсе также подчеркивают, что российские подводные лодки в последнее время стали значительно тише, а ракеты ощутимо быстрее. Более того, уже в 2020 году подводные лодки России могут получить сверхзвуковые ракеты, которых не смогут остановить западные системы обороны.

Для чего России милитаризация северной Атлантики?

Через северную Атлантику проходят важные пути коммуникаций между Соединенными Штатами Америки и Европейского Союза. Одним из сценариев, которые прогнозируют в НАТО, является именно перерезания подводных кабелей.



Кроме того, говорится о перерезании важных путей снабжения НАТО. Без ключевых коммуникационных и транспортных путей Россия может склонить стратегическую ситуацию в Европе в свою пользу.