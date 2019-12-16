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      Росія зосередила підводні війська біля берегів Норвегії, НАТО посилює власні патрулі

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      Росія зосередила 10 підводних човнів на півночі Атлантики / rnd.de

      У НАТО висловили стурбованість через скупчення російських підводних човнів у Норвезькому морі. Речниця Альянсу Оана Лунгеску підкреслила, що від активізації підводних операцій Росії найбільше постраждали саме води біля Норвегії, тому НАТО посилює там роботу своїх патрулів.

      Північноатлантичний альянс також має намір вкладати гроші у сучасну противодну авіацію, підкреслила Лунгеску. Про це повідомляє RND.

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      Як Росія посилює власну присутність Норвезькому морі

      Речниця НАТО заявила про присутність поблизу берегів Норвегії одразу 10 російських підводних човнів. За її словами, російська активність там досягла свого піку з часів Холодної війни.

      Північна Атлантика залишається життєво важливою зоною для безпеки Європи. Зокрема, у питаннях маршрутів військового постачання, шляхів цивільної торгівлі та каналів зв'язку,
      – наголосила Оана Лунгеску.

      В Альянсі також підкреслюють, що російські підводні човни останнім часом стали значно тихішими, а ракети відчутно швидшими. Ба більше, вже у 2020 році підводні човни Росії можуть отримати надзвукові ракети, яких не зможуть зупинити західні системи оборони.

      Для чого Росії мілітаризація північної Атлантики?Через північну Атлантику проходять важливі шляхи комунікацій між Сполученими Штатами Америки та Європейського Союзу. Одним зі сценаріїв, які прогнозують у НАТО, є саме перерізання підводних кабелів.

      Крім того, мовиться про перерізання важливих шляхів постачання НАТО. Без ключових комунікаційних та транспортних шляхів Росія може схилити стратегічну ситуацію у Європі на власну користь.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Норвегія Водний транспорт
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