Попередження Росії: США проведуть наймасштабніші за 30 років військові навчання у Європі

США планують навесні 2020 року провести у Європі найбільші навчання з часів закінчення "холодної війни". Американські ЗМІ називають ці маневри попередженням Росії.

20 тисяч американських солдатів висадяться у Європі і будуть перекинуті на східний кордон НАТО. Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії. Про це повідомляє CNN.

Актуально: Саміт НАТО-2019: про що домовилися лідери Альянсу

Американських військових перекинуть через Атлантичний океан у Бельгію і Нідерланди. Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі вздовж східних кордонів НАТО.

Метою навчань стане попередження Росії від повторення анексії, схожої на окупацію Криму у 2014 році.

Відзначимо, що у Лондоні протягом 3-4 грудня відбувся щорічний саміт лідерів НАТО. У ході зустрічей глави держав-членів НАТО обговорювали відносини з Росією, визнання космосу сферою оперативної діяльності та захист Польщі і Прибалтики від можливої агресії Росії.

Про що домовилися лідери Альянсу на саміті НАТО-2019 щодо Росії В НАТО затвердили допрацьовані плани зі захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики через загрозу можливої агресії з боку Росії.



Попри визнання наявної загрози з боку Росії, Столтенберг заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею, мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.



У НАТО також відзначили, що будуть продовжувати "виважено і відповідально підходити" до розгортання Росією нових ракет середньої дальності, а також активізують дії щодо захисту свобод на морі і в повітрі.