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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Саміт НАТО-2019: про що домовилися лідери Альянсу

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      У Лондоні відбувся черговий саміт НАТО / nato.int

      У Лондоні протягом 3-4 грудня відбувся щорічний саміт лідерів НАТО. У ході зустрічей глави держав-членів НАТО обговорювали відносини з Росією, визнання космосу сферою оперативної діяльності та захист Польщі і Прибалтики від можливої агресії Росії.

      Про це у своїй фінальній заяві розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

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      Загрози для НАТО з боку Росії, Китаю і "ІДІЛ"

      Члени НАТО домовилися про активізацію зусиль у боротьбі з тероризмом. Усі сюзники залишаються відданими боротьбі з "Ісламською державою".

      Так само в Альянсі затвердили допрацьовані плани по захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики. Все через загрозу можливої агресії з боку Росії.

      Крім того, Столтенберг відзначив відчутний вплив Китаю, що зростає. За його словами, він створює як можливості, так і проблеми, які Альянсу потрібно спільно вирішувати.

      Відносини з Росією

      Попри визнання існуючої загрози з боку Росії, генсек НАТО заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею. Мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.

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      У НАТО відзначили, що будуть продовжувати "виважено і відповідально підходити" до розгортання Росією нових ракет середньої дальності, а також активізують дії щодо захисту свобод на морі і в повітрі.

      Ми, як і раніше, відкриті для діалогу і конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим,
      – сказано в заяві.

      Космос – нова сфера діяльності НАТО

      На саміті у Лондоні космос було оголошено 5-ою сферою діяльності НАТО – поряд з землею, сушею повітрям та кібер-простором.

      Крім того, лідери Північноатлантичного альянсу зобов'язалися гарантувати безпеку комунікацій Альянсу. Тут мовиться, зокрема, про 5G-інтернет.

      У порівняно великій спільній декларації НАТО немає жодного слова про Україну. Це попри те, що ще напередодні саміту Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс обговрюватиме війну на Донбасі та підготовку до нормандської зустрічі.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО Новини Росії Ісламська держава Тероризм Китай Космос Єнс Столтенберг
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